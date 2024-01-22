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Казахстан заборонив в'їзд російській пропагандистці Канделакі

Вона звинуватила Астану в нібито дискримінації російської мови.

Казахстан заборонив в'їзд російській пропагандистці Канделакі
Тіна Канделакі (архівне фото)
Фото: ruskino.ru

Російська телеведуча Тіна Канделакі не зможе в’їхати до Казахстану після звинувачень на адресу Астани в нібито дискримінації російської мови.

Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров на брифінгу 22 січня, передає "Радіо Свобода".

"Держава такого ніколи не прощає. Вона не приїде до Казахстану, а якщо й приїде, то не заїде", – сказав він.

Представник МЗС також прокоментував висловлювання Канделакі, яка заявила, що російську мову "витісняють" у Казахстані. Вона написала допис у соцмережах після того, як Мінтранс республіки захотів перейменувати кілька залізничних станцій і замінити російські назви на казахські. 

У червні 2022 року у МЗС Казахстану повідомляли про існування списку "небажаних для в’їзду до осіб". Тоді до цього списку був включений російський пропагандист Тігран Кеосаян – чоловік пропагандистки Маргарити Сімоньян.

У жовтні 2023 року в МЗС Казахстану підтвердили наявність списку, але, хто саме є у ньому - не повідомили.

  • РФ обходить санкції щодо постачання військових технологій зокрема через Казахстан. У 2022 році центральноазіатська країна експортувала до Росії передових напівпровідників на 3,7 мільйона доларів, порівняно з лише 12 000 доларів за рік до початку війни. Водночас президент Касим-Жомарт Токаєв не визнає псевдоформувань Росії на території Донецької та Луганської областей та не поїхав на путінський форум у Петербург.
  • Токаєв також говорив, що його країна повинна суворо дотримуватися статуту ООН, сподіваючись на припинення вогню в Україні та залишаючись водночас у тісному контакті з Росією.
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