Сполучені Штати планують позбутися Росії на ядерному ринку, — Financial Times

Попри те, що поступова відмова триватиме роки, Конгрес обмірковує законодавство про заборону імпорту з «Росатома» та його дочірньої структури «Тенексу».

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати Америки заборонили весь імпорт російської нафти, зрідженого газу та вугілля. Ядерна промисловість США зобов’язалася припинити залежність від послуг Росії зі збагачення та конверсії палива. І попри те, що поступова відмова триватиме роки, Конгрес обмірковує законодавство про заборону імпорту з «Росатома» та його дочірньої структури «Тенексу», пише Financial Times.

Із запровадженням санкцій щодо постачання ядерного палива РФ до США, деякі енергоносії потрапили ні під санкції США, ні під санкції їхніх європейських союзників. Навпаки, західні держави подбали про те, щоб не переривати потік сировини та послуг від російського державного атомного гіганта «Росатом» і його дочірньої компанії «Тенекс».

Вторгнення Москви виявило багато вразливостей у енергопостачанні США та Європи, і не в останню чергу в ядерному секторі, де більше п’ятої частини палива зі збагаченого урану, необхідного для живлення ядерних флотів обох регіонів, надходить з Росії.

Для енергетичного сектору США це був ще той виклик і енергокомпанії США за два роки накопичили ядерне паливо на випадок зриву поставок з Росії. У той же час Вашингтон зробив багатомільярдний вклад у відновлення свого ядерного ланцюжка поставок, який був зруйнований падінням попиту після аварії на Фукусімі в 2011 році та роками занедбаності.

Плани США щодо внутрішньої промисловості залучили підтримку з боку Франції, Канади, Японії та Великобританії, які разом пообіцяли виділити 4,2 мільярда доларів на збільшення потужностей зі збагачення та переробки у всьому світі. Вони планують побудувати нові ядерні реактори та вивчають можливість розгортання малих модульних реакторів (SMR), які, на думку прихильників, є безпечнішими та ефективнішими, ніж існуючі технології. Приватні інвестори, зокрема Білл Гейтс і виконавчий директор OpenAI Сем Альтман, підтримують стартапи , що розробляють SMR.

Попит на уран і ядерне паливо також зріс через те, що США, Великобританія та кілька інших західних країн продовжили термін експлуатації старих ядерних реакторів, тоді, коли навіть коли Китай і Росія намагаються будувати нові блоки.

Зміна світових настроїв спровокувала відновлення цін на уран, які з початку 2021 року зросли втричі до 106 доларів за фунт, що є максимумом за 16 років.

Незважаючи на те, що деякі великі ядерні лідери ЄС, такі як Франція, обходяться без російського ядерного палива, вони все ще в пошуках альтернатив, щоб заблокувати повністю поставки російського урану.

До прикладу, компанія Orano вимагає гарантій, що через роки російські пропозиції не зможуть знову заполонити ринок, перш ніж інвестувати у нові великі проекти.

«Політика квот створила б базову основу для інвестування без ризику опинитися в надлишкових потужностях», — каже Пейтьє.

Є ознаки того, що деякі технологічні труднощі у протидії російським поставкам, такі як розробка паливних стержнів, які можуть підійти до реакторів російського виробництва, подолаються.

У червні 2022 року Україна підписала угоду з Westinghouse, американською компанією ядерних технологій, на постачання всіх стержнів для існуючих заводів російського виробництва.

Минулого року ЄС обрав компанію, щоб очолити коаліцію, яка розвиватиме ширший ланцюг постачання ядерного палива.

Але, щоб повністю розвинути ядерну ланку в Європі, підприємствам потрібна підтримка уряду, що досі відлякує керівників ядерної ланки, враховуючи історію підйому та спаду галузі.