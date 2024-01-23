​У США визнали книгу В’ятровича та Луцюка про ОУН та УПА "найкращим історичним матеріалом" за 2022-2023

Американська асоціація бібліотек визнала англомовну книгу "Ворожі архіви. Радянські протиповстанські операції та Український націоналістичний рух" одним з "найкращих історичних матеріалів, опублікованих у 2022 та 2023 роках".

Автори праці – український історик, ексголова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович і дослідник історії Другої світової війни та українського визвольного руху, та канадський історик, географ Любомир Луцюк, який досліджує українське питання в зовнішній політиці США та Великої Британії, а також проблеми українських мігрантів після Другої світової війни. Переклала книгу журналістка, редакторка та дослідниця Марта Дарія Олійник.

Американська асоціація бібліотек рекомендує цю книгу для наукових бібліотек.

"Оскільки більшість листів перекладено англійською мовою вперше, це видання є цінним джерелом для дослідників, що вивчають історію відносин між Радянським Союзом та Україною", – зазначається на сайті Асоціації.

Про нагороду авторів повідомив Комітет з найкращих історичних матеріалів Асоціації довідкових і користувацьких послуг, філії Американської асоціації бібліотек.

Співголова Комітету з кращих історичних матеріалів, бібліотекар відділу історії США та афроамериканських досліджень Принстонського університету Стівен А. Ноултон в листі до авторів книжки написав: "Я пишу повідомити вам, що вашу публікацію «Ворожі архіви: радянські протиповстанські операції та український націоналістичний рух – вибране з архівів таємної поліції» було обрано як один із найкращих історичних матеріалів, опублікованих у 2022 та 2023 роках", – поділився у фейсбуці Любомир Луцюк.

Співавтор книги В’ятрович пояснює: "Це – найбільша колекція, яка дає можливість зрозуміти історію повстанського руху 1940–50-х років. Коли я працював у Сполучених Штатах Америки в Гарварді, то побачив як мало первинних джерел з історії Української повстанської армії, Організації українських націоналістів, доступні для західних вчених, як мало вони використовуються. Це – найважливіші документи структур підпілля, а з іншого боку – найголовніші документи радянської каральної системи про боротьбу з повстанським рухом".

Ця книга містить безцінну інформацію про український націоналістичний рух від Другої світової війни до 1955 року. Документи, зібрані совєтськими антиповстанськими групами, створені українським націоналістичним підпіллям, включаючи пропагандистські матеріали та ресурси, які детально описують діяльність і тактику підпілля. Серед тем, які тут висвітлені, є совєтське твердження про те, що українське підпілля пропагує фашизм і співпрацює з нацистами.

"Оскільки більшість матеріалів перекладено англійською мовою вперше, цей том є цінним джерелом для дослідників, які досліджують історію відносин між Советським Союзом та Україною. У вступі на початку тому подано інформацію про архіви совєтських спецслужб та розвиток українського націоналістичного руху. Виноски містяться по всій книзі, щоб забезпечити контекст для документів. Цей ресурс рекомендовано для наукових бібліотек", – описує книгу Дженніфер Бреннок, професорка та кураторка відділу рідкісних книг в Університеті Південного Міссісіпі.

В книзі зібрано 161 документ з архіву Служби безпеки України: документи УПА та ОУН, конфісковані радянськими спецслужбами, та документи самого НКВД-КҐБ, де йдеться про боротьбу із українськими повстанцями. Світлини у книзі теж походять із архівів СБУ та Центру досліджень визвольного руху. Частина з них вже доступна онлайн на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Центр досліджень визвольного руху – незалежна наукова громадська організація, що вивчає різноманітні аспекти українського визвольного руху в XX столітті, політику національної пам’яті та процеси подолання наслідків тоталітарного минулого в країнах колишнього СРСР, Центральної та Східної Європи.