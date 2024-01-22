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У Сувалкському коридорі пройдуть спільні навчання Литви та Польщі

Навчання можуть пройтиу квітні цього року.

У Сувалкському коридорі пройдуть спільні навчання Литви та Польщі
Навчання армії Литви
Фото: D. Umbrasas/LRT

З метою посилення оборони Сувалкського коридору Польща та Литва домовились про проведення спільних навчань. 

Про це в спільному інтерв’ю Delfi розповіли президенти Литви та Польщі Гітанас Науседа й Анджей Дуда.

“Я дуже радий, що президент Польщі справді яскраво закликав до цього бажання проводити спільні навчання на цій ділянці землі під назвою Сувалкський коридор. Ми вже говоримо про дуже конкретний термін, можливо, це може статися у квітні. Але давайте не забувати, що Сувалкський коридор також є невід’ємною частиною стратегічних планів НАТО, і, звичайно, не тільки ми говоримо про Сувалкський коридор та його обороноздатність”, – зазначив президент Литви Науседа.

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В свою чергу, президент Польщі Дуда запевнив, що в Польщі до захисту коридору ставляться дуже серйозно, і вживають відповідних заходів. 

“Зауважимо, що останній рік ми відновлюємо обороноздатність Польщі саме на сході нашої країни, саме там створюються нові підрозділи, збільшуються можливості тих підрозділів, які весь час перебували в Бартошицях, Граєве, та інших місцевостях”, - сказав Дуда.

Він запевнив, що Польща посилює охорону кордону на польсько-білоруському кордоні, де встановлений електричний захист кордону.

Лідери Литви та Польщі вважають, що якщо Україні не вдасться виграти війну проти Росії, є загроза захоплення РФ інших територій. 

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