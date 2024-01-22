Боррель на початку лютого відвідає Україну, аби підтвердити військову підтримку

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель відвідає Україну на початку лютого.

Про це сам він заявив під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє Укрінформ.

Боррель має намір підтвердити військову підтримку, зокрема, - обговорити реалізацію рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів євро військової допомоги з Європейського фонду миру.