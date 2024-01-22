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Кличко передав партію FPV-дронів спецпризначенцям 23 батальйону, який захищає Донбас

Партія складається з 40 дронів.

Мер Києва Віталій Кличко передав партію  FPV-дронів бійцям 23 батальйону спецпризначення при Президентській Бригаді ім. Богдана Хмельницького. Відео з дронами Віталій Кличко виклав на своїй сторінці у Facebook.

«У 23 окремий батальйон спеціального призначення ОПБ, який звернувся до мене за допомогою, вирушать 40 FPV дронів. Нехай ця благодійна допомога буде внеском у нищення ворога!» - написав Віталій Кличко.

Мер уточнив, що бійці 23 батальйону захищають Україну на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що на січневій сесії Київради 500 мільйонів гривень зі столичного бюджету було додатково виділено на закупівлю дронів для ЗСУ.

Також Віталій Кличко повідомляв, що передав захисникам Авдіївки понад 200 дронів, які вони замовляли разом з братом Володимиром Кличком.

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