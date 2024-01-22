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Українсько-китайські відносини мають великий потенціал, - Єрмак

І шанс знайти підстави для розвитку двосторонніх відносин є, вважає очільник ОП.

Українсько-китайські відносини мають великий потенціал, - Єрмак
Андрій Єрмак
Фото: Сайт президента

Україна має шанс покращити відносини з Китаєм і готова до розв'язання невирішених питань з минулого. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Я впевнений, що з цією країною, яка була найбільшим торговим партнером України, країною, з якою потенційно маємо багато взаємовигідних напрямків, ми маємо шанс знайти підстави для розвитку двосторонніх відносин", - сказав Єрмак.

Водночас він зазначив, що, "на жаль, відносини з Китаєм нам дісталися, як і багато іншого, з певною, м'яко кажучи, спадщиною, де є безліч питань з минулого, питань невирішених і з погляду китайської сторони не зовсім, скажімо так, зрозумілих. Українська сторона, український президент точно готові до вирішення цих питань".

Головне, вважає Єрмак, у цьому напрямку працювати.

"Зеленський мав дві дуже гарні, дуже конструктивні розмови з Сі Цзіньпіном. Я можу сказати, що я був вражений глибиною знань китайського лідера щодо України та його теплим ставленням до нас. Ви знаєте, що він був свого часу і в Одесі, і на Одещині. Я вважаю, що ми маємо з Китаєм великий потенціал. Ще раз - потрібно просто працювати", - наголосив Єрмак.

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