"Підтримка України має бути нашим пріоритетом", – президент Литви

Очільники Польщі і Литви очікують на зустріч із Зеленським у межах Люблінського трикутника.

Гітанас Науседа і Анджей Дуда під час зустрічі у Литві

Очільник Литви Гітанас Науседа та Польщі Анджей Дуда висловили сподівання щодо зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом в межах Люблінського трикутника.

Про це політики повідомили після зустрічі у Вільнюсі 21 січня, передає Суспільне.

Зокрема, Науседа зазначив, що єдність Литви та Польщі у питанні підтримки України є надзвичайно важливою. Він наголосив, що необхідно допомагати українському народу політичними, фінансовими та військовими засобами.

"Ми підтримуємо Україну в цивільному сенсі, відновлюємо зруйновані школи й дитячі садки, а в майбутньому будемо робити це в ще більшому масштабі", – наголосив політик.

Також зауважив, що Литва є одним із найбільших прихильників України з погляду підтримки, більша частина якої призначена для військової допомоги.

Водночас Науседа додав, що "Польща, яка витрачає на свою оборону 4% від ВВП, може слугувати прикладом для Литви".

"Вважаю, що підтримка України має бути нашим пріоритетом. Але ми повинні розглядати це питання разом з тим, скільки ми витрачаємо на національну оборону. І Польща є прикладом", – підсумував литовський очільник.

Що таке Люблінський трикутник