"Підтримка України має бути нашим пріоритетом", – президент Литви

Очільник Литви Гітанас Науседа та Польщі Анджей Дуда висловили сподівання щодо зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом в межах Люблінського трикутника.
Про це політики повідомили після зустрічі у Вільнюсі 21 січня, передає Суспільне.
Зокрема, Науседа зазначив, що єдність Литви та Польщі у питанні підтримки України є надзвичайно важливою. Він наголосив, що необхідно допомагати українському народу політичними, фінансовими та військовими засобами.
"Ми підтримуємо Україну в цивільному сенсі, відновлюємо зруйновані школи й дитячі садки, а в майбутньому будемо робити це в ще більшому масштабі", – наголосив політик.
Також зауважив, що Литва є одним із найбільших прихильників України з погляду підтримки, більша частина якої призначена для військової допомоги.
Водночас Науседа додав, що "Польща, яка витрачає на свою оборону 4% від ВВП, може слугувати прикладом для Литви".
"Вважаю, що підтримка України має бути нашим пріоритетом. Але ми повинні розглядати це питання разом з тим, скільки ми витрачаємо на національну оборону. І Польща є прикладом", – підсумував литовський очільник.
Що таке Люблінський трикутник
- Люблінський трикутник – це тристоронній регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, метою якого зокрема є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський Союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні.
- Країни Люблінського трикутника заявили про свою підтримку відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів і закликають припинити російську агресію проти неї.
- Люблінський трикутник підтримує надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями НАТО та заявляє, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО є наступним необхідним кроком у цьому напрямку.
- Тристоронній формат заснований на традиціях та історичних зв'язках трьох країн. Відповідну спільну декларацію міністри підписали 28 липня 2020 року в Любліні.