Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50
На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Справа Мазепи: правоохоронці затримали одного з керівників ГУ Держгеокадастру в Київській області
Справа Мазепи: правоохоронці затримали одного з керівників ГУ Держгеокадастру в Київській області
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
ГоловнаПолітика

"Підтримка України має бути нашим пріоритетом", – президент Литви

Очільники Польщі і Литви очікують на зустріч із Зеленським у межах Люблінського трикутника.

"Підтримка України має бути нашим пріоритетом", – президент Литви
Гітанас Науседа і Анджей Дуда під час зустрічі у Литві
Фото: ЕРА/UPG

Очільник Литви Гітанас Науседа та Польщі Анджей Дуда висловили сподівання щодо зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом в межах Люблінського трикутника.

Про це політики повідомили після зустрічі у Вільнюсі 21 січня, передає Суспільне.

Зокрема, Науседа зазначив, що єдність Литви та Польщі у питанні підтримки України є надзвичайно важливою. Він наголосив, що необхідно допомагати українському народу політичними, фінансовими та військовими засобами.

"Ми підтримуємо Україну в цивільному сенсі, відновлюємо зруйновані школи й дитячі садки, а в майбутньому будемо робити це в ще більшому масштабі", – наголосив політик.

Також зауважив, що Литва є одним із найбільших прихильників України з погляду підтримки, більша частина якої призначена для військової допомоги. 

Водночас Науседа додав, що "Польща, яка витрачає на свою оборону 4% від ВВП, може слугувати прикладом для Литви".

"Вважаю, що підтримка України має бути нашим пріоритетом. Але ми повинні розглядати це питання разом з тим, скільки ми витрачаємо на національну оборону. І Польща є прикладом", – підсумував литовський очільник.

Що таке Люблінський трикутник

  • Люблінський трикутник – це тристоронній регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, метою якого зокрема є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський Союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні.
  • Країни Люблінського трикутника заявили про свою підтримку відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів і закликають припинити російську агресію проти неї. 
  • Люблінський трикутник підтримує надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями НАТО та заявляє, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО є наступним необхідним кроком у цьому напрямку.
  • Тристоронній формат заснований на традиціях та історичних зв'язках трьох країн. Відповідну спільну декларацію міністри підписали 28 липня 2020 року в Любліні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies