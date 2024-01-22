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Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території РФ

За його словами, це "повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього".

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території РФ
Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території РФ
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Російської Федерації.

"Сьогодні ми маємо робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації»", – повідомив Зеленський у своєму вітанні з нагоди Дня соборності.

За його словами, це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього.

Що саме в указі – поки невідомо, його ще немає на сайті президента. 

Крім того, у зверненні також Зеленський анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту про множинне громадянство. Отримати український паспорт зможуть іноземці, які є українцями етнічно, з усіх країн, окрім країни-агресора, а також ті, хто захищає Україну. Про це він повідомив у зверненні з нагоди Дня соборності України.

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