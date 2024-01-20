“Ми убезпечили Чорне море, це також є частиною контрнаступу”, - Єрмак

Український контрнаступ, з огляду на ті засоби, які мала Україна, був успішним. Про це інтерв’ю Lefigaro заявив очільник Адміністрації Президента Андрій Єрмак.

“Ворог має перевагу в небі. Наші можливості обмежені: нам не вистачає боєприпасів, ракетних систем дальнього радіуса дії та протимінної техніки. Над усім цим ми працюємо з нашими партнерами і дуже їм вдячні. Українці ніколи не забудуть, що роблять наші друзі. Ми знищили п'яту частину потенціалу Чорноморського флоту і змусили його сховатися. Ми убезпечили Чорне море, що також є частиною контрнаступу”, - зазначив Єрмак.

При цьому він додав, що є помилки, які треба визнати і виправити.

“Ми повинні вчасно забезпечити наші збройні сили всім необхідним, щоб вони могли виконувати свою роботу. Черчилль сказав: "Дайте нам інструменти, і ми зробимо свою роботу". Ми зробимо цю роботу. Звичайно, ми повинні визнати помилки, які ми зробили, що потрібно виправити. Але ми не піддаємося на російську пропаганду. Українці не зупиняться, поки не виграють цю війну, поки не звільнять всю свою територію”, - додав очільник ОП.

Андрій Єрмак визнає, що “усе йде не так, як хотілося б”, але потроху ми звільняємо нашу землю.

“Росіяни намагаються удавати, що контрнаступ провалився. Це не відповідає дійсності. Українські воїни - герої. Дуже часто вони роблять те, що не під силу людині. Україна - не Росія. Ми думаємо про життя наших людей. Ми не кидаємо людські життя на фронті, як яйця чи м'ясо. Це роблять росіяни, для яких людське життя нічого не означає. Російські лідери говорять своїм людям лише крихітну частку правди про їхні втрати. Лише під Бахмутом загинуло близько 20 000 солдатів Вагнера”, - відзначив голова Адміністрації Президента.

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