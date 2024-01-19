У Кам’янському з'явиться перший в Дніпропетровській області обласний кулінарний хаб, - Білоусов

У Кам’янському створять перший в Дніпропетровській області кулінарний хаб. Він буде на базі Державного професійно-технічного навчального закладу "Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів". Про це повідомляє сайт міського голови Андрія Білоусова.

Фото: bilousov.dp.ua Мер Кам'янського Андрій Білоусов

Проєкт реалізується в рамках реформування системи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської.

Кухарі з усієї області, які працюють в харчоблоках закладів освіти, навчатимуться готувати страви з нового шкільного меню, пройдуть теоретичну та практичну підготовку, дізнаються про нові підходи в приготуванні дієтичних страв тощо.

"Місто всіляко підтримує цю ініціативу, направляє від територіальної громади відповідні листи Міністерству освіти і науки України, щоб допомогти закладу отримати державну субвенцію для створення кулінарного хабу з новітнім обладнанням", - йдеться в повідомленні.

Фото: bilousov.dp.ua Мер Кам'янського Андрій Білоусов у "Камянському центрі підготовки і перепідготовки кадрів"

За словами Андрія Білоусова, Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів функціонує 65 років, має багаторічні напрацювання та міцну матеріально-технічну базу. Галузеве спрямування - громадське харчування, сфера обслуговування, сфера побуту та інше.

Фото: bilousov.dp.ua Андрій Білоусов

"Наразі в закладі навчається понад 500 учнів з усієї області. Окрім професії, вони отримують і повну загальну середню освіту", - додав він.