Шмигаль планує зустрітися зі словацьким колегою Фіцо перед самітом Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро допомоги

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль планує зустрітися зі словацьким колегою Робертом Фіцо перед самітом Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро допомоги.

“1 лютого відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалене позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility”, – повідомив прем’єр.

Він зазначив, що ця програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС.

“Наш Уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо. Найближчими тижнями також плануємо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility”, – повідомив Шмигаль.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що Словаччина може підтримати вето Угорщини на виділення Україні зазначеної допомоги.