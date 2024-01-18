Шмигаль планує зустрітися зі словацьким колегою Фіцо перед самітом Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро допомоги

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль планує зустрітися зі словацьким колегою Робертом Фіцо перед самітом Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро допомоги.
“1 лютого відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалене позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility”, – повідомив прем’єр.
Він зазначив, що ця програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС.
“Наш Уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо. Найближчими тижнями також плануємо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility”, – повідомив Шмигаль.
Зазначимо, нещодавно стало відомо, що Словаччина може підтримати вето Угорщини на виділення Україні зазначеної допомоги.
- Минулого тижня стало відомо, що депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа зібрав 120 підписів під петицією до президентки Роберти Мецоли з проханням позбавити Угорщину права голосу в Раді Євросоюзу.
- Британська газета Financial Times написала із посиланям на кількох європейських високопосадовців, що Європейська комісія готує поступки Орбану, щоб обійти блокування Угорщиною виділення Україні 50 млрд євро допомоги. Будапешт може отримати право зупинити угоду про фінансування України на півдорозі у 2025 році. Більш того, Єврокомісія не проти щорічних перевірок допомоги та введення пункту про “аварійне гальмування” допомоги.
- Також відомо, що напередодні саміту 29 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрінуться із главою МЗС Угорщини Петером Сіярто в Ужгороді.