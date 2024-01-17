"Це вже "червоні лінії", – Зеленський про постачання ракет до РФ із КНДР

Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Росія вдарила по цивільних в Україні ракетами, які отримала від КНДР. Він нагадав, що Північна Корея надала Росії понад 1 млн боєприпасів, що допоможе артилерії РФ.

"Передача понад 1 мільйон боєприпасів – це був перший крок. Артилерія – це про війну на полі бою. Але є й другий крок. Це вже "червоні лінії", – заявив Зеленський.

Він додав, що країна-агресор РФ атакувала мирних жителів ракетою з КНДР, унаслідок чого загинули цивільні.

"У нас була північнокорейська ракета, що летіла на цивільних людей. І цивільні люди загинули. Це було не на полі бою, не на фронті. Це було спрямовано проти цивільних", – сказав президент України.