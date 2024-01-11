Росія вже запускала по Україні ракети з Північної Кореї. Офіс генпрокурора отримав перші докази

Випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю.

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що Росія вже використовувала на війні проти України ракети з Північної Кореї.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Генпрокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив подробиці розслідування нещодавніх масованих обстрілів Одещини, Харківщини та інших регіонів країни, а також експертиз щодо походження використаної зброї.

"Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю.

Триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт. Триває аналіз даних щодо інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині", – розповів Андрій Костін.

Експерти були на місці обстрілу та робили попередній огляд та аналіз частин ракети. Зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт.