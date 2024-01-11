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На окупованій частині Донецької області засудили українського військового Олександра Ковалика

Захисника Маріуполя засудили до 25 років колонії суворого режиму.

На окупованій частині Донецької області засудили українського військового Олександра Ковалика
Фото: Суспільне

Так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" сьогодні, 11 січня, засудив до 25 років колонії суворого режиму 26-річного українського військового Олександра Ковалика.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на слідчий комітет Російської Федерації.

Навідника БТР першого окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олександра Ковалика звинуватили у тому, що він, нібито, у квітні 2022 року на позиціях біля заводу Ілліча в Маріуполі з кулемета вбив водія автівки.

Оголошені "вироки" здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий "суд" — це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії.

  • У листопаді минулого року так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями. До довічного ув'язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин
  • У листопаді минулого року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовополоненого Антона Чередника до 19 років у колонії суворого режиму з відбуванням перших трьох років у в'язниці.
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