На окупованій частині Донецької області засудили українського військового Олександра Ковалика

Захисника Маріуполя засудили до 25 років колонії суворого режиму.

Так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" сьогодні, 11 січня, засудив до 25 років колонії суворого режиму 26-річного українського військового Олександра Ковалика.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на слідчий комітет Російської Федерації.

Навідника БТР першого окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олександра Ковалика звинуватили у тому, що він, нібито, у квітні 2022 року на позиціях біля заводу Ілліча в Маріуполі з кулемета вбив водія автівки.

Оголошені "вироки" здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий "суд" — це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії.

У листопаді минулого року так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями. До довічного ув'язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин

У червні минулого року в Росії розпочалося судилище над 22 полоненими бійцями "Азову". Вони захищали Маріуполь і потрапили у полон у травні минулого року.