На окупованій частині Донецької області засудили українського військового Олександра Ковалика

Так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" сьогодні, 11 січня, засудив до 25 років колонії суворого режиму 26-річного українського військового Олександра Ковалика.
Про це пише "Суспільне" з посиланням на слідчий комітет Російської Федерації.
Навідника БТР першого окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олександра Ковалика звинуватили у тому, що він, нібито, у квітні 2022 року на позиціях біля заводу Ілліча в Маріуполі з кулемета вбив водія автівки.
Оголошені "вироки" здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий "суд" — це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії.
- У листопаді минулого року так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями. До довічного ув'язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин
- У червні минулого року в Росії розпочалося судилище над 22 полоненими бійцями "Азову". Вони захищали Маріуполь і потрапили у полон у травні минулого року.
- У листопаді минулого року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовополоненого Антона Чередника до 19 років у колонії суворого режиму з відбуванням перших трьох років у в'язниці.