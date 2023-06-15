У РФ розпочався суд над 22 полоненими бійцями “Азову”, – АР

У серпні 2022 року Верховний суд РФ визнав український полк "Азов" терористичною організацією.

У середу 14 червня у Росії розпочався суд над 22 полоненими бійцями “Азову”. Вони захищали Маріуполь і потрапили у полон у травні минулого року.

Про це пише АР.

Зазначається, що у випадку визнання “азовців” винними їм загрожує від 15 років тюрми до довічного ув’язнення. Звинувачення були висунуті 24 людям. Двох із них обміняли на російських військовополонених. Серед 22 обвинувачених, які повстали перед “судом”, вісім – жінки, які працювали кухарями у батальйону “Азов”.

Нагадаємо, 20 травня 2022 року “азовці”, які утримували “Азовсталь” у захопленому Росією Маріуполі, отримали наказ – припинити оборону.

Міністерство оборони України заявило, що триматиме в секреті інформацію щодо перебігу перемовин про обмін українських бійців із заводу "Азовсталь", які опинились у російському полоні.

Президент Володимир Зеленський у червні 2022 року повідомив, що після боїв за Маріуполь у російському полоні опинились понад 2,5 тис. українських бійців із заводу "Азовсталь", їхнім визволенням займається Головне управління розвідки Міноборони.

21 вересня Україна повернула з російського полону 215 захисників Маріуполя, зокрема 108 військових "Азову". Їх обміняли на кума президента РФ Віктора Медведчука.

26 квітня 2023 року в ході чергового обміну полоненими з РФ Україні вдалося повернути 44 людини, серед них були оборонці Маріуполя.