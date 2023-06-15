Минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів чотири райони Харківщини

Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів-камікадзе “Shahed”. Два дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області”, – розповів очільник ОВА.

Під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Масютівка та інші.

Вчора зранку відбувся ракетний обстріл села Степове Лозівського району. Пошкоджені дроти лінії електропередач. На щастя, без постраждалих та масштабних руйнувань.

Також минулої доби у селі Кам'янка Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому пристрої підірвався цивільний чоловік 57 років. Госпіталізований з пораненнями середнього ступеню тяжкості.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,7 га території та знешкодили 106 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом останніх двох тижнів росіяни прицільно обстрілюють аміакопровід у Куп’янському районі на Харківщині.