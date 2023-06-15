Учора ворог обстріляв з артилерії Очаків та акваторію Очаківської громади

У середу 14 червня о 11:51 та 13:06 ворожих артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди. Постраждали немає.

Також вчора о 15:06 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У містах Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, протягом доби 11 червня ворог обстрілював Очаківську громаду Миколаївської області. В Очакові був пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури, люди не постраждали.