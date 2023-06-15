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Учора ворог обстріляв з артилерії Очаків та акваторію Очаківської громади

Пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівка.

Учора ворог обстріляв з артилерії Очаків та акваторію Очаківської громади
Фото: Telegram-канал Віталія Кіма

У середу 14 червня о 11:51 та 13:06 ворожих артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди. Постраждали немає.

Також вчора о 15:06 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У містах Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

 

Нагадаємо, протягом доби 11 червня ворог обстрілював Очаківську громаду Миколаївської області. В Очакові був пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури, люди не постраждали. 

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