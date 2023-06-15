Німеччина планує придбати ізраїльські ракети ППО Arrow-3

Німецькі законодавці виділили 560 млн євро авансових платежів для закупівлі ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow-3. Загальна сума контракту складає майже 4 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на члена бюджетного комітету німецького парламенту.

Ракети Arrow-3 призначені для перехоплення балістичних ракет за межами земної атмосфери.

Це верхній рівень системи протиракетної оборони Ізраїлю, яка починається від “Залізного купола”, котрий перехоплює ракети малої дальності.

Берлін планує укласти міжурядову угоду з Ізраїлем щодо закупівлі системи Arrow-3 наприкінці року.

Якщо угода провалиться, Німеччина втратить частину або всі свої авансові платежі, оскільки гроші будуть використані для компенсації витрат Ізраїлю.

Військово-повітряні сили Німеччини мають отримати Arrow-3 до четвертого кварталу 2025 року.

Нагадаємо, Німеччина назвала Росією головною загрозою своїй безпеці та дала зрозуміти, що хоче продовжувати партнерство з Китаєм, попри те, що азійська країна все частіше поводиться як суперник і конкурент.