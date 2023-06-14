У заповіднику “Тустань” у Львівській області потужні зливи зруйнували частину інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба заповідника “Тустань”.

“Стихія, що пронеслася 10 червня потоками Церківний та Гусячий, зруйнувала мости, забрала береги та розмила доріжки, пошкодила вхідну зону, урочище Церківне та фестивальну галявин”, - йдеться у повідомленні.

Втім, вже відзавтра, з 15 червня заповідник відновлює доступ відвідувачів до руїн фортеці.

Також у преслужбі нагадали відвідувачам, що доїзд до с. Урич зі сторони траси Київ-Чоп через с. Підгородці дещо ускладнений через зсув дорожнього покриття. Через це діє об'їзд бічними вулицями села.

Фото: Заповідник "Тустань"

Фото: Заповідник "Тустань"

Фото: Заповідник "Тустань"

Фото: Заповідник "Тустань"

Фото: Заповідник "Тустань"

Раніше повідомлялось, що із заповідника “Тустань”, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому залізницею, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі.