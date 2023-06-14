15 червня в Одесі оголошено днем жалоби

15 червня в Одесі вшановуватимуть пам’ять загиблих сьогодні вночі від ракетного удару окупантів.

Як повідомляє прес-служба мерії, відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.

"З метою вшанування пам’яті загиблих у ніч на середу, 15 червня оголошено у місті Днем жалоби", - додають у мерії.

На будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста, незалежно від форми власності, рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Ворог бив по Одесі та Донецькій області. В Одесі внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у ракетах, якими Росія обстріляла цієї ночі Одесу, є не менше 40 іноземних комплектуючих.