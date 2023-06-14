LB.ua запускає push-оповіщення для найважливішої інформації

Будьте в курсі актуальних новин, навіть не перебуваючи на сайті.

LB.ua запустив форму push-оповіщень для браузера, щоб ви не пропустили найактуальнішу інформацію.

Погодившись на підписку, обрані вами матеріали з’являтимуться у вигляді віконечок, що спливають у браузері навіть тоді, коли ви не знаходитеся на сайті.

Щоб підписатися на цю функцію, дозвольте push-сповіщення у віконці зверху, або натисніть на дзвоник ліворуч унизу екрану.

При другому натисканні на дзвоник ви можете обрати в налаштуваннях, які матеріали показувати при push-сповіщеннях:

важливі новини;

публікації (тобто аналітичні матеріали та статті);

головне станом на ранок;

головне за день.

На жаль, через особливість системи функція push-сповіщень не працює на iPhone.

Ми працюємо 27/4, щоб ви завжди були в епіцентрі важливих подій, тож не пропустіть найцікавіше.