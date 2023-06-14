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LB.ua запускає push-оповіщення для найважливішої інформації

Будьте в курсі актуальних новин, навіть не перебуваючи на сайті. 

LB.ua запускає push-оповіщення для найважливішої інформації

LB.ua запустив форму push-оповіщень для браузера, щоб ви не пропустили найактуальнішу інформацію. 

Погодившись на підписку, обрані вами матеріали з’являтимуться у вигляді віконечок, що спливають у браузері навіть тоді, коли ви не знаходитеся на сайті. 

Щоб підписатися на цю функцію, дозвольте push-сповіщення у віконці зверху, або натисніть на дзвоник ліворуч унизу екрану. 

При другому натисканні на дзвоник ви можете обрати в налаштуваннях, які матеріали показувати при push-сповіщеннях:

  • важливі новини;

  • публікації (тобто аналітичні матеріали та статті);

  • головне станом на ранок;

  • головне за день.

На жаль, через особливість системи функція push-сповіщень не працює на iPhone. 

Ми працюємо 27/4, щоб ви завжди були в епіцентрі важливих подій, тож не пропустіть найцікавіше. 

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