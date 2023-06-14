LB.ua запускає push-оповіщення для найважливішої інформації

LB.ua запустив форму push-оповіщень для браузера, щоб ви не пропустили найактуальнішу інформацію.
Погодившись на підписку, обрані вами матеріали з’являтимуться у вигляді віконечок, що спливають у браузері навіть тоді, коли ви не знаходитеся на сайті.
Щоб підписатися на цю функцію, дозвольте push-сповіщення у віконці зверху, або натисніть на дзвоник ліворуч унизу екрану.
При другому натисканні на дзвоник ви можете обрати в налаштуваннях, які матеріали показувати при push-сповіщеннях:
-
важливі новини;
-
публікації (тобто аналітичні матеріали та статті);
-
головне станом на ранок;
-
головне за день.
На жаль, через особливість системи функція push-сповіщень не працює на iPhone.
Ми працюємо 27/4, щоб ви завжди були в епіцентрі важливих подій, тож не пропустіть найцікавіше.