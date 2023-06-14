У Маріуполі росіяни перевіряють причетність дітей до партизанського руху

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники почали перевіряти дітей на причетність до партизанського руху та співпрацю з українськими воїнами.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"У Маріуполі дійшли до крайньої точки параної", - наголосив він.

За словами Андрющенка, тепер окупанти перевіряють дітей у місті на причетність до партизанського руху "Маріуполь. Спротив" та співпрацю з ЗСУ.

"Кожного разу, коли здається, що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?" - зазначив радник мера.

Нагадаємо, що повідомлення про необхідність стати на військовий облік розсилають в студентських чатах окупованого Маріуполя.

Також у Маріуполі росіяни залишають снаряди біля будинків та у парках, повідомили у міській раді.