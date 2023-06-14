Від вибуху на залізниці під Мелітополем постраждав ворожий потяг із викраденою залізною рудою, – мер міста

Від вибуху на залізниці під Мелітополем постраждав ворожий потяг із викраденою залізною рудою.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

“Окупанти Мелітополя марно намагаються зробити з міста логістичний центр. Навіть українська залізниця відмовляється працювати на ворога. Завдяки наявності широкої мережі залізничних колій і вузлової станції окупанти перетворили Мелітополь на хаб для транспортування військових і техніки на Запорізьку лінію фронту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на зворотньому шляху через місто везуть награбоване з прифронтових населених пунктів в сторону Криму або Новоазовська і далі в Росію.

Проте із логістикою ворога часто щось трапляється. За уточненою інформацією, від вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці.

По ній саме рухався ворожий потяг із Дніпрорудного із викраденою залізною рудою. Як наслідок:

мінус 5 вагонів, які зійшли з рейок;

мінус 50 метрів колії і заблокований логістичний шлях ворога.

Нагадаємо, кілька днів тому в Мелітополі згорів теплотяг окупантів. Це вже другий теплотяг за два місяці, який виходить з ладу в Мелітополі.