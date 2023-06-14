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Від вибуху на залізниці під Мелітополем постраждав ворожий потяг із викраденою залізною рудою, – мер міста

З рейок зійшли 5 вагонів, пошкоджені 50 метрів колії.

Від вибуху на залізниці під Мелітополем постраждав ворожий потяг із викраденою залізною рудою, – мер міста
Фото: Telegram/Іван Федоров

Від вибуху на залізниці під Мелітополем постраждав ворожий потяг із викраденою залізною рудою. 

Про це повідомив мер міста Іван Федоров. 

“Окупанти Мелітополя марно намагаються зробити з міста логістичний центр. Навіть українська залізниця  відмовляється працювати на ворога. Завдяки наявності широкої мережі залізничних колій і вузлової станції окупанти перетворили Мелітополь на хаб для транспортування військових і техніки на Запорізьку лінію фронту”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що на зворотньому шляху через місто везуть награбоване з прифронтових населених пунктів в сторону Криму або Новоазовська і далі в Росію. 

Проте із логістикою ворога часто щось трапляється. За уточненою інформацією, від вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці. 

По ній саме рухався ворожий потяг із Дніпрорудного із викраденою залізною рудою. Як наслідок: 

  • мінус 5 вагонів, які зійшли з рейок; 
  • мінус 50 метрів колії і заблокований логістичний шлях ворога.

Нагадаємо, кілька днів тому в Мелітополі згорів теплотяг окупантів. Це вже другий теплотяг за два місяці, який виходить з ладу в Мелітополі.

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