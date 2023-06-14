Перша така зупинка вже незабаром має з’явитися у столиці.

Столичні архітектори розробили проєкт зупинки громадського транспорту, яка може слугувати укриттям і захистити людей від обстрілів чи уламків снарядів.

Про це повідомила студія дизайну, архітектури та кераміки "MAKHNO Studio".

"Сьогодні питання безпеки - найболючіше для наших міст. Ми в MAKHNO Studio, як українська архітектурна студія, прагнемо зробити все можливе, щоб захистити кожного українця. Тож знайшли найбільш надійне та економічно найвигідніше рішення. Це зупинка-сховище. Вона стане надійним порятунком для мешканців українських міст, забезпечуючи захист від обстрілів та уламків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ключовим є те, що проєкт продукується за технологією 3D-друку, це дозволяє дуже швидко виготовляти й масштабувати зразки на всю територію країни.

Фото: MAKHNO Studio

"Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків. А футуристичний інноваційний дизайн зупинки впишеться у будь-який міський ландшафт", - пишуть архітектори.

Перший така зупинка вже незабаром має з’явитися в Києві. Далі за сприяння місцевих влад, громад та партнерів проєкт може бути масштабовано.

Фото: MAKHNO Studio

Нагадаємо, за даними ДСНС, в Україні наразі перевірили близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3 %, непридатними до використання 23,6 %. У Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання - 34,6 %.