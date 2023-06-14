ГУР просить мешканців Криму повідомляти про розташування військ РФ через чат-бот

Головне управління розвідки Міноборони України просить мешканців Криму повідомляти про переміщення військ РФ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Російська компанія «Чорноморнафтогаз», що базується в Криму, активно розробляє плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова Крим. Цю та іншу важливу інформацію ми щодня продовжуємо отримувати від вас, небайдужі мешканці тимчасово-окупованих територій”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мешканці Криму мають змогу наблизити деокупацію півострова Силами оборони України.

“Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!” – йдеться в повідомленні.

ГУР просить і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:

пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;

точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);

штабів та пунктів управління окупаційними військами;

місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

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Нагадаємо, росіяни замінували поля в Красноперекопському районі Криму. Таким чином вони готуються до відбиття українського наступу.