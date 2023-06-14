Оборонці виявили це місце завдяки дронам Mavic 3 та Mavic 3T.

Поблизу міста Сватове у Луганській області Збройні сили знищили місце, з якого окупанти запускали ударні дрони.

Про це повідомив у Telegram очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

“Війна операторів дронів як вона є. Сватівсько-Куп’янський напрямок. На нашому напрямку виявлено та знищено місце, з якого росіяни запускали безпілотники. Влучно відпрацювали воїни роти ударних БПЛА “Ахіллес” 92-ї ОМБр”, – йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що бійці виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, та ефектно знищили ворожі позиції завдяки “пташкам” Mavic 3 та Mavic 3T від UNITED24.

Нагадаємо, сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії з ППО складових Сил оборони України під час нічної атаки 14 червня знищили 12 повітряних цілей: три крилаті ракети “Калібр” та дев’ять іранських ударних дронів “Shahed-136/131”.