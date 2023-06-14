Головне за ніч та ранок. Середа, 14 червня

Нічна ворожа повітряна атака, ракетні удар по Одесі, Краматорську і Костянтинівці, 28 бойових зіткнень на сході, втрати окупантів.

У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами “Калібр” у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна влучила в цивільний об’єкт, повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зі східного узбережжя Азовського моря окупанти атакували 10-ма іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” в південно-східному напрямку. Дев’ять з них вдалося збити.

Із Ростовської області росіяни завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині.

Цієї ночі Росія вдарила по Одесі чотирма "Калібрами", випущеними з Чорного моря. За попередніми даними, троє людей загинули, понад 10 отримали поранення.

Троє загиблих і семеро поранених – наслідки влучання ракети в складське приміщення однієї з торговельних мереж. Відбулося руйнування в 1000 кв.м, пожежа на площі 400 кв. м.

Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

Крім того, унаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. За попередніми даними, шість осіб отримали поранення.

О п’ятій ранку 14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську і Костянтинівці Донецької області. Попередньо внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, ще троє дістали поранення.

Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і одна поранена у Костянтинівці.

"Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше п’ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі", – зазначив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів та надають допомогу людям.

У лікарні помер госпіталізований із опіками потерпілий від удару по Кривому Рогу. 67-річний чоловік отримав опіки 80% тіла.

Таким чином, жертвами російського теракту стали 12 мирних людей. Ще 38 – поранені. З них 11 лишаються в лікарні, девʼять – важкі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Серед загиблих – одна дитина.

Нагадаємо, вчора серед ночі російська армія завдала удару по декількох обʼєктах у Кривому Розі. Зокрема влучили в пʼятиповерховний будинок. Також шестеро людей загинули внаслідок влучання в склад приватного підприємства. У Офісі президента говорили, що удару по місту ворог завдав ракетою Х-101, виготовленою, судячи з аналізу решток, у квітні 2023 року. Близько 50-ти компонентів у цій ракеті вироблені в країнах вільного світу та різними шляхами поставлені росіянам.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосередження основних зусиль на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей – минулої доби на зазначеній ділянці фронту сталося 28 бойових зіткнень.

Ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабної війни по сьогодні армія ворога втратила близько 217 330 осіб. За вівторок, 13 червня, Збройні сили знищили близько 680 окупантів, 8 танків та 13 крилатих ракет.

Про інші втрати противника – в новині.

Українське військо має частковий успіх у наступальних операціях. На Бердянському напрямку бої тривають у районах Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки.

За попередні три доби Сили оборони просунулись на деяких визначених напрямках від 200 метрів до 1,2 км, повідомив речник Генштабу Андрій Коваленко. "Визволили близько 3 квадратних кілометрів території", – додав він.

Росіяни на тлі українського наступу збільшили кількість ракетно-авіаційних ударів.

Детальніше про початок контрнаступу Збройних Сил України – в нашій новині.

Вищий антикорупційний суд засудив екссуддю Миколу Чауса до 10 років позбавлення волі в справі щодо хабаря в 150 000 доларів. Чаус був суддею Дніпровського райсуду Києва, запамʼятався зокрема тим, що ховав гроші в банці.

Про вирок повідомили в НАБУ. За інформацією Центру протидії корупції, колегія ВАКС присудила 10 років увʼязнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати низку посад строком на три року. Прокуратура вимагала для нього 12 років позбавлення волі з конфіскацією та позбавленням права на посади.

"Вирок ухвалила колегія суддів у складі Євгена Крука, Олексія Кравчука і Інни Білоус. Чауса затримали одразу в залі суду. Вирок може бути оскаржений впродовж 30 днів, Чаус вже заявив, що подаватиме апеляцію", – повідомили в ЦПК.

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