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Зросла кількість жертв унаслідок удару по будинку в Кривому Розі

Росія вбила обстрілом 12 людей. 

Зросла кількість жертв унаслідок удару по будинку в Кривому Розі
Фото: Сергій Лисак/ Дніпропетровська ОВА

У лікарні помер госпіталізований із опіками потерпілий від удару по Кривому Рогу. 67-річний чоловік отримав опіки 80% тіла.

Таким чином російський теракт убив 12 людей. Ще 38 – поранені. З них 11 лишаються в лікарні, девʼять – важкі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

"Вночі у лікарні помер один з постраждалих від ракетної атаки на Кривий Ріг. 67-річний чоловік отримав опіки 80% тіла. Лікарі боролися за його життя до останнього, але..." – повідомив він. 

Серед загиблих – одна дитина. 

Учора серед ночі російська армія завдала удару по декількох обʼєктах у Кривому Розі. Зокрема влучили в пʼятиповерховний будинок. Також шестеро людей загинули внаслідок влучання в склад приватного підприємства. У Офісі президента говорили, що удару по місту ворог завдав ракетою Х-101, виготовленою, судячи з аналізу решток, у квітні 2023 року. Близько 50-ти компонентів у цій ракеті вироблені в країнах вільного світу та різними шляхами поставлені росіянам. 

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