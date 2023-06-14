За добу РФ била по 11 областях України

У Сумській загинули працівники лісгоспу, в Херсонській – священик. Також ворог бив по Кіровоградській, Сумській, Луганській, Миколаївській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій області і Одесі.

По Чернігівській області за добу росіяни тричі стріляли з мінометів. Били у Новгород-Сіверський район. В одному із сіл Семенівської громади пошкоджено пʼять будинків, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади. Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Постраждали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади. У Середино-Будській унаслідок обстрілу зазнали пошкодження магазин та господарські будівлі. Загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Інформація уточнюється. Внаслідок ще одного артобстрілу пошкоджено приватний будинок.

У Запорізькій ворог здійснив 122 обстріли по 20 населених пунктах: шість атак БпЛА по Чарівному, сім ударів з ракетних систем залпового вогню по Гуляйполю і Ольгівському та 109 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх прифронтових селах. Під час ворожого удару 78-річний житель Новопавлівки отримав поранення. Зараз він перебуває у лікувальному закладі. Зафіксовано руйнування 40 об'єктів цивільної інфраструктури.

У Кіровоградській сьогодні вночі ворожі БпЛА влучили в недіюче підприємство Олександрійського району. Пожежу локалізували. Обійшлося без загиблих і травмованих.

У Дніпропетровській вчора агресор двічі вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Осколкове поранення отримала 35-річна жінка. Лікуватиметься вдома. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, бібліотека та газопровід. Вночі ворог спрямував на область три БпЛА. Оборонці з ПвК "Схід" їх збили. Атакував агресор і важкою артилерією. Під удар потрапив Нікополь. Минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу.

У Харківській внаслідок обстрілу Петропавлівки пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруду та автомобіль, сталася пожежа. Без постраждалих. Вчора ворог з мінометів та артилерії обстріляв Івашки. Зруйновано будинок. Також вчора окупанти із ВОГ обстріляли Веселе. Поранено одну людину. Внаслідок обстрілу міста Куп’янськ пошкоджено два приватних домоволодіння.

У Луганській ситуація уздовж лінії фронту залишається напруженою. Під артилерійські удари потрапили Новоселівське, Невське і Білогорівка. По останній росіяни ще й вдарили з повітря. За добу противник здійснив – 115 обстрілів (513 снарядів).

У Донецькій зранку окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську і Костянтинівці. У Краматорську вбили двох цивільних і двох поранили, зруйнували пʼять будинків і щонайменше 24 пошкодили (підрахунок триває). У Костянтинівці вбили одну цивільну людину і одну поранили, зруйнували два і пошкодили 55 приватних будинків. Загалом протягом доби ворог здійснив обстріли 10 населених пунктів області. Під вогнем: Авдіївка, Курахове, Торецьк, Велика Новосілка, Нетайлове, Новий Комар, Андріївка, Костянтинівка, Краматорськ, Ясногірка. Пошкоджено 105 приватних житлових будинків, приміщення ТЕЦ ПрАТ "АКХЗ", два цеха ПрАТ "АКХЗ", залізнична колія, господарча споруда, ЛЕП, газопровід, службовий автомобіль, приміщення патрульної поліції. На Донеччині за добу: троє загиблих, шестеро поранених.

У Миколаївській вчора внаслідок ворожих обстрілів по Очакову зруйновано та пошкоджено житлові будинки, магазин, гараж, господарські споруди. Постраждалих немає. Також вчора ввечері ворог завдавав ударів по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

По Одесі ворог спрямував ракетний удар чотирма "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Сили протиповітряної оборони збили три, але є і влучання. Загинули троє людей, 13 поранені. Внаслідок атаки пошкоджені житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, кафе та крамниці в середмісті. Тут шестеро людей отримали поранення – два охоронці і жителі сусіднього будинку. Одну з ракет російські бойовики націлили на складське приміщення продуктами харчування однієї з торговельних мереж. Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди. Зруйновано 1000 кв.м, 400 кв. м були охоплені вогнем, пожежу ліквідували. На місці працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

За добу по Херсонській області противник здійснив 57 обстрілів (304 снаряди), з них по Херсону – шість артилерійських обстрілів (17 снарядів). російські військові поцілили у райони 23 населених пунктів області. Обстріляли Білозерку з артилерії, влучили у подвір‘я церкви. Загинув священник. Також поранення отримала 76-річна жінка. Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури. Через ворожий удар пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки у Кізомисі. Минулося без постраждалих. За добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, троє дістали поранення. Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС: вода знаходиться на позначці 2,13 метрів. На правобережжі підтоплено 28 населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка. Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки, протягом минулого дня вода відійшла від близько 500 осель. У населених пунктах, в яких знизився рівень затоплення, тривають відновлювальні роботи. Триває рятувальна операція. Станом на ранок евакуювали 2779 людей, з них 309 дітей та 78 маломобільних осіб. Епідеміологічна ситуація в області залишається стабільною. Спалахів інфекцій наразі не зафіксовано. Фахівці продовжують проводити постійний моніторинг та вживати заходи щодо недопущення розповсюдження небезпечних хвороб.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА “Shahed” по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Наші воїни знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон. Ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.