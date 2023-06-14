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Учора Збройні сили ліквідували 680 окупантів та 8 танків, – Генштаб

Минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень на сході.

Учора Збройні сили ліквідували 680 окупантів та 8 танків, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабної війни по сьогодні армія ворога втратила близько 217 330 осіб. Протягом вівторка 13 червня Збройні сили знищили близько 680 окупантів, 8 танків та 13 крилатих ракет.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 943 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,
  • артилерійських систем – 3 783 (+17) од,
  • РСЗВ – 603 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 364 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 300 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1196 (+13),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 516 (+5).

 

Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.

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