Учора Збройні сили ліквідували 680 окупантів та 8 танків, – Генштаб

З початку повномасштабної війни по сьогодні армія ворога втратила близько 217 330 осіб. Протягом вівторка 13 червня Збройні сили знищили близько 680 окупантів, 8 танків та 13 крилатих ракет.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 943 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,
- артилерійських систем – 3 783 (+17) од,
- РСЗВ – 603 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 300 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1196 (+13),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 516 (+5).
Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.