Учора Збройні сили ліквідували 680 окупантів та 8 танків, – Генштаб

З початку повномасштабної війни по сьогодні армія ворога втратила близько 217 330 осіб. Протягом вівторка 13 червня Збройні сили знищили близько 680 окупантів, 8 танків та 13 крилатих ракет.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 943 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,

артилерійських систем – 3 783 (+17) од,

РСЗВ – 603 (+2) од,

засоби ППО ‒ 364 (+1) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 300 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),

крилаті ракети ‒ 1196 (+13),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 516 (+5).

Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.