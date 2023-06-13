Російські окупанти обстріляли за день вісім громад Сумщини, загинули люди

За 13 червня російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Всього за день росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння, було зафіксовано 101 вибух.

Російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів, зазнали пошкодження магазин та господарські будівлі.

Також внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії загинули працівники Держлісгоспу, які рухалися на автомобілі УАЗ. Інформація стосовно загиблих уточнюється.

Внаслідок інших артобстрілів пошкоджено приватний будинок,ще в одному відбулася пожежа.

Зноб-Новгородську та Великописарівську громади росіяни обстріляли з мінометів та артилерії.

На Миропільську громаду скинули ВОГ з безпілотника, також громаду обстріляли з міномету.

Хотінську та Есманську громаду обстріляли з мінометів, а Білопільську, крім мінометів, обстріляли ракетами з вертольоту.

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, російські окупаційні війська двічі вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії.