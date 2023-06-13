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В Києві провулок Кулібіна отримав нову назву

Провулок розташований у Святошинському районі столиці.

В Києві провулок Кулібіна отримав нову назву
Фото: Вікіпедія

З метою деколонізації столичної топоніміки у додатку “Київ Цифровий” було обрано нову назву провулку Кулібіна у Святошинському районі.

Про це повідомила пресслужба Київради.

“Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 6 570 голосів, набрала пропозиція Антоніни Смереки”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що нова назва запропонована на честь української акторки, відомої за виступами в Молодому театрі Леся Курбаса, “Кийдрамте”, театрі “Березіль” та Харківському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Стару назву провулок мав на честь російського механіка та винахідника Івана Кулібіна. 

У Київраді нагадали, що зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.

Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” триває опитування щодо перейменування ще 3 топонімів міста. Висловитись з приводу переменування можна до 18 червня. 

Зокрема пропонується перейменувати пров. Виноградний на пров. Дениса Монастирського, вул. Електротехнічну на вул. Героїв Енергетиків, а вул. Німанську на вул. Нямунаську.

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