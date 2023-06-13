В Києві провулок Кулібіна отримав нову назву

З метою деколонізації столичної топоніміки у додатку “Київ Цифровий” було обрано нову назву провулку Кулібіна у Святошинському районі.
Про це повідомила пресслужба Київради.
“Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 6 570 голосів, набрала пропозиція Антоніни Смереки”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нова назва запропонована на честь української акторки, відомої за виступами в Молодому театрі Леся Курбаса, “Кийдрамте”, театрі “Березіль” та Харківському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.
Стару назву провулок мав на честь російського механіка та винахідника Івана Кулібіна.
У Київраді нагадали, що зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.
Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” триває опитування щодо перейменування ще 3 топонімів міста. Висловитись з приводу переменування можна до 18 червня.
Зокрема пропонується перейменувати пров. Виноградний на пров. Дениса Монастирського, вул. Електротехнічну на вул. Героїв Енергетиків, а вул. Німанську на вул. Нямунаську.