У Харкові з'явилася вулиця Дмитра Коцюбайла

Міська рада Харкова перейменувала вулиці, пов'язані із радянським минулим, на честь загиблих українських захисників.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

"Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка, вулиця Державінська – командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця "Потьомкіна" – легендарного комбата Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних", - написав мер.

За його словами, всі "топонімічні" рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно.

Нагадаємо, що петиція за перейменування вулиці Німанської в Печерському районі Києва на честь Дмитра Коцюбайла набрала більше 13 тисяч голосів. При цьому для розгляду петиції Київрадою треба 6 тисяч голосів.

У застосунку Київ Цифровий триває опитування щодо перейменування 3 топонімів міста. Висловитись з приводу переменування можна до 18 червня.