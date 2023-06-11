Зеленський зустрівся з міністеркою з питань зміни клімату Об’єднаних Арабських Еміратів

Президент України Володимир Зеленський прийняв міністерку з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі, йдеться на сайті очільника держави.

Зеленський відзначив важливість візиту еміратської посадовиці й подякував ОАЕ за підтримку українського народу й надану гуманітарну допомогу.

“Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ. Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію”, – сказав він.

Президент привернув увагу міністерки до наслідків скоєних Росією екологічних злочинів й наголосив на необхідності засудження агресора за злочин екоциду й на відшкодуванні заподіяних збитків.

Фото: Сайт президента

Також йшлося про реалізацію української формули миру та Плану відбудови України. Глава держави особливо наголосив на можливостях для еміратських інвестиційних фондів і ділових кіл брати участь в імплементації цих програм.

Нагадаємо, минулого місяця під час візиту до Саудівської Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману і Кувейту.

Зеленський обговорив тоді із віце-президентом, віце-прем’єр-міністром ОАЕ шейхом Мансуром бін Заїдом Аль-Нагаяном реалізацію української формули миру та можливість долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема ОАЕ. Також ішлося про глобальну продовольчу безпеку та роботу Чорноморської зернової ініціативи.

Тим часом Об’єднані Арабські Емірати, як писало агентство Reuters з посиланням на дані російської митниці, стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перекрили традиційніші експортні маршрути РФ.