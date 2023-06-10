На деяких рівнях у світі є ганебна байдужість до людської трагедії і екоциду, – Зеленський про підрив росіянами Каховської ГЕС

Міжнародні організації виявили ганебну байдужість до людської трагедії та екоциду, що спричинені підривом росіянами Каховської ГЕС.

Про це заявив під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський.

“Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю – вона їх заохочує. І це ми маємо подолати. І подолаємо", – наголосив глава держави.

Він додав, що Україна тисне й спонукає, щоб міжнародні організації, міжнародна підтримка була на окупованій частині Херсонщини.

Нагадаємо, за інформацією Зеленського, з підконтрольної Україні території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 тис. людей. Водночас на окупованій території вдалося допомогти людям лише на деяких ділянках.

“Російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше", – зазначив глава держави.