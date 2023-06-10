Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати, – Генштаб ЗСУ

Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується.
Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 890 російських окупантів. Також загарбники позбулися восьми танків, 15 артсистем, трьох засобів ППО і сім бойових броньованих машин.