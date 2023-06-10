Цивільним російські солдати не допомагали. Крім того, за його словами, командування їм казало, що великої повені не буде.

Українська розвідка опублікувала чергове перехоплення, в якому російський віськовий розповідає дружині, що після підриву Каховської ГЕС вони займалися тільки тим, що евакуювали себе та зброю. Цивільним росіяни не допомагали.

Також він розповів, що загарбники не очікували такого великого рівня води. Командування їм казало, що вода високо не підніметься.

Нагадаємо, раніше українська розвідка опублікувала перехоплення, з якого зрозуміло, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів: “Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували”.