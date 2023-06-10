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“Ми себе тільки евакуювали”: російський військовий розповів, що вони відбирали човни в місцевого населення, – перехоплення ГУР

Цивільним російські солдати не допомагали. Крім того, за його словами, командування їм казало, що великої повені не буде.

“Ми себе тільки евакуювали”: російський військовий розповів, що вони відбирали човни в місцевого населення, – перехоплення ГУР
Фото: EPA/UPG

Українська розвідка опублікувала чергове перехоплення, в якому російський віськовий розповідає дружині, що після підриву Каховської ГЕС вони займалися тільки тим, що евакуювали себе та зброю. Цивільним росіяни не допомагали. 

Також він розповів, що загарбники не очікували такого великого рівня води. Командування їм казало, що вода високо не підніметься. 

Нагадаємо, раніше українська розвідка опублікувала перехоплення, з якого зрозуміло, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів: “Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували”.

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