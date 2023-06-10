На Херсонщину насувається негода, волонтерів закликали бути обачними

З 11 по 13 червня в регіоні очікуються грози та град.

В Херсонській області протягом наступних днів очікується значне погіршення погодних умов.

Про це пише у Telegram Херсонська обласна державна адміністрація.

Згідно з прогнозом Херсонського обласного центру гідрометеорології, з 11 по 13 червня в регіоні очікуються грози та град. Шквал вітру досягатиме позначки в 15-20 метрів на секунду.

Херсонська ОВА закликала волонтерів, які беруть участь в рятувальних операціях, бути найближчими днями максимально обачними та не виходити на воду під час бурі та зливи.

Нагадаємо, що внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 осіб. Також відомо про щонайменше 5 загиблих.

На Херсонщині фіксують спад води - наразі середній рівень підтоплення в області становить 4,72 метра. Однак ситуацію ускладнить негода - в області прогнозують сильні дощі, особливо завтра, що уповільнить спад води в регіоні.