На Херсонщині фіксують спад води, але ситуацію ускладнять сильні дощі, - ОВА

На Херсонщині фіксують спад води - наразі середній рівень підтоплення в області становить 4,72 метра.

Про це розповів керівник херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ситуацію ускладнить негода дощі - в області прогнозують сильні дощі, особливо завтра, що уповільнить спад води в регіоні.

Із учорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр. На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою - 3763 будинки. Найбільше підтоплень зафіксували у Херсоні та Білозерці.

Також голова ОВА розповів, що з початку аварії на Каховській ГЕС рівень води знизився на 6,25 сантиметрів.

Вчора, 9 червня, вдалося евакуювати на безпечні території 248 людей. Загалом з водяної пастки врятували 2588 осіб. Окрім того, в області розгорнули дев'ять евакуаційних пунктів.

Нагадаємо, за даними МВС України, внаслідок затоплення загинули щонайменше 5 людей, 13 вважаються зниклими безвісти.

Тим часом Херсонська ОВА створила контакт-центр для волонтерів, які хочуть допомогти в ліквідації наслідків підриву ГЕС.