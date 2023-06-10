Росія обстріляла ракетами і дронами військовий аеродром "Миргород" на Полтавщині

Вночі 10 червня Росія атакувала військовий аеродром "Миргород" на Полтавщині.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва.

"Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв. Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації", - розповів Лунін.

Він додав, що унаслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків було пошкоджено вісім приватних будівель та чотири приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, цієї ночі над Дніпропетровщиною Сили оборони збили два ворожі дрони. А на Одещину Росія теж випустила безпілотники. Українські бійці збили вісім одиниць, а також знищили дві ракети. Станом на ранок 10 червня було відомо про трьох загиблих.