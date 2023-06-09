ГоловнаСуспільствоВійна

Українські артилеристи знищили російський “Град”

Цього разу відзначились бійці 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Українські артилеристи знищили російський “Град”
Фото: Пресслужба 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича

Російські окупаційні війська продовжують втрачати техніку в боях із українськими захисниками.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що російську РСЗВ БМ-21 “Град” знищили бійці 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

“Сили оборони працюють. Ворог продовжує втрачати техніку”, - підсумували в Сухопутних військах..

Нагадаємо, бійці ЗСУ знищили чергову бойову броньовану машину російських окупаційних військ. Російську МТ-ЛБ (багатоцільовий легкий броньований тягач) знищили з першого пострілу.

Раніше на Запорізькому напрямку українські бійці знищили за допомогою БпЛА з Армії дронів рекордну кількість ворожих цілей за один виліт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies