Російські окупаційні війська продовжують втрачати техніку в боях із українськими захисниками.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що російську РСЗВ БМ-21 “Град” знищили бійці 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

“Сили оборони працюють. Ворог продовжує втрачати техніку”, - підсумували в Сухопутних військах..

Нагадаємо, бійці ЗСУ знищили чергову бойову броньовану машину російських окупаційних військ. Російську МТ-ЛБ (багатоцільовий легкий броньований тягач) знищили з першого пострілу.

Раніше на Запорізькому напрямку українські бійці знищили за допомогою БпЛА з Армії дронів рекордну кількість ворожих цілей за один виліт.