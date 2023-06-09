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Українські бійці знищили МТ-ЛБ окупантів

Артилеристи знищили МТ-ЛБ з першого пострілу.

Українські бійці знищили МТ-ЛБ окупантів
Фото: Скріншот з відео

Бійці ЗСУ знищили чергову бойову броньовану машину російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

Російську техніку знищили артилеристи Збройних Сил України спільно з аеророзвідниками. 

Російську МТ-ЛБ (багатоцільовий легкий броньований тягач) знищили з першого пострілу.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські бійці знищили за допомогою БпЛА з Армії дронів рекордну кількість ворожих цілей за один виліт.

А раніше українські захисники показали, як за допомогою FPV-дрона-камікадзе знищили кулеметний розрахунок росіян.

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