Бійці ЗСУ знищили чергову бойову броньовану машину російських окупаційних військ.
Про це повідомляє Стратком ЗСУ.
Російську техніку знищили артилеристи Збройних Сил України спільно з аеророзвідниками.
Російську МТ-ЛБ (багатоцільовий легкий броньований тягач) знищили з першого пострілу.
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські бійці знищили за допомогою БпЛА з Армії дронів рекордну кількість ворожих цілей за один виліт.
А раніше українські захисники показали, як за допомогою FPV-дрона-камікадзе знищили кулеметний розрахунок росіян.