Бійці ЗСУ знищили чергову бойову броньовану машину російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

Російську техніку знищили артилеристи Збройних Сил України спільно з аеророзвідниками.

Російську МТ-ЛБ (багатоцільовий легкий броньований тягач) знищили з першого пострілу.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські бійці знищили за допомогою БпЛА з Армії дронів рекордну кількість ворожих цілей за один виліт.

А раніше українські захисники показали, як за допомогою FPV-дрона-камікадзе знищили кулеметний розрахунок росіян.