Глава британського МЗС звинуватив Іран у постачанні боєприпасів для Росії

Клеверлі виступив із заявою після того, як США нові розвідувальні дані про сотні безпілотників для Москви.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі звинуватив Іран у постачанні боєприпасів для Росії, передає Sky News.

Це перше звинувачення Лондона в бік Тегерана. Вона сталося після того, як США оприлюднили нові розвідувальні дані про те, що Іран постачає Росії сотні безпілотників.

Клеверлі заявив, що "Іран постійно постачає Росії зброю та боєприпаси, які використовуються для вбивства мирних жителів в Україні". Натомість РФ постачає Ірану "сучасні військові технології, фінансову підтримку та поради, які режим може використовувати для погроз нашим партнерам на Близькому Сході та придушення протестів".

Нагадаємо, днями британський телеканал Sky News опублікував ймовірний контракт на постачання Іраном різних типів зброї до Росії на трохи більше ніж мільйон доларів. До цього стало відомо, що Тегеран озброює бойовиків у Сирії для нового етапу смертоносних атак проти військ США в країні, а також працює з Росією над більш широкою стратегією витіснення американців з регіону.

Нині Білий дім повідомив, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Татарстані, оскільки Кремль сподівається забезпечити стабільне постачання зброї для свого вторгнення в Україну.