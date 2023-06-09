У Тихому океані розпочалося погодне явище Ель-Ніньйо, що може зробити 2024 найспекотнішим роком

Це потенційно принесе посуху в Австралію і більше дощів на південь США.

У Тихому океані почалося природне погодне явище, відоме як Ель-Ніньйо, яке, ймовірно, додало тепла планеті, яка вже нагрівається через зміну клімату.

Про це пише BBC.

Експерти кажуть, що це, ймовірно, зробить 2024 рік найспекотнішим у світі. Вони побоюються, що це спричинить потепління на понад ніж 1,5°C.

Це також вплине на світову погоду, що потенційно принесе посуху в Австралію, більше дощів на південь США та послабить сезон дощів в Індії. Явище, найімовірніше, триватиме до наступної весни, після чого його наслідки ослабнуть.

“Ель-Ніньйо наприкінці цього року дає високі шанси на те, що ми матимемо новий рекорд глобальної температури у 2024 році”, − сказав голова відділу довгострокових прогнозів Метеобюро Великої Британії Адам Скейф.

Це природне явище є найпотужнішим коливанням кліматичної системи в будь-якій точці Землі. Південне коливання Ель-Ніньйо має три різні фази: гарячу, холодну та нейтральну. Гаряча фаза відбувається кожні два-сім років, коли теплі води виходять на поверхню біля узбережжя Південної Америки та поширюються океаном, передаючи значну кількість тепла в атмосферу.

Рекордно теплі роки, включно з 2016 роком, найспекотнішим у світі, зазвичай трапляються на наступний рік після Ель-Ніньйо.

Метеорологічні агентства в усьому світі використовують різні критерії, щоб визначити, коли настане ця гаряча фаза.

Нагадаємо, група науковців ООН заявила, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.