США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, необхідне фінансування є, - Байден

"Ми обіцяємо підтримувати потреби України зараз на полі бою і допомагати укріпляти їхнє військо протягом довгого часу", - сказав американський президент.

Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, маючи для цього необхідне фінансування.

Про це сказав президент США Джо Байден на спільній прес-конференції з британським прем'єром Ріші Сунаком у Білому домі.

"Ми обіцяємо підтримувати потреби України зараз на полі бою і допомагати укріпляти їхнє військо протягом довгого часу. Необхідне фінансування для цього ми маємо. Стільки, скільки треба. І я вважаю, що ця підтримка триватиме, хоча сьогодні ми чуємо певні голоси на Капітолійському пагорбі про те, чи треба продовжувати підтримувати Україну і скільки часу ще її підтримувати", - зазначив президент США.

Байден зауважив, що "попросив людей уявити, якби ми не підтримували Україну".

"Чи думаєте ви, що Росія зупинилася б в Києві? Чи цього їм було б достатньо?.. І переважна більшість моїх колег, і навіть критиків згодні, що так би не сталося", - додав Байден.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США нададуть Україні пакети військової допомоги у найближчі дні і тижні.

Тим часом республіканці продовжать наполягати на збільшенні фінансування Києва. Хоча спікер Палати представників Сенату США Кевін Маккарті виступив проти спроб інших республіканців прискорити збільшення фінансування та пообіцяв заблокувати будь-який законопроєкт, який знижує нові обмеження на витрати США.