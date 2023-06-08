Туреччина працює над наданням Україні гуманітарної допомоги, - Дмитро Кулеба

Туреччина працює над наданням Україні гуманітарної допомоги у зв'язку з підривом Каховської ГЕС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками розмови з турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Кулеба розповів Фіданові про "жахливі гуманітарні та екологічні наслідки Каховської катастрофи".

"Він підтвердив, що Туреччина працює над наданням гуманітарної допомоги для пом'якшення кризи", - додав глава МЗСУ.

Нагадаємо, Нідерланди скерують допомогу та рятувальне обладнання до тих регіонів України, які постраждали від руйнування греблі Каховської ГЕС. Також допомогу для ліквідації наслідків затоплення Херсонщини передала Польща.

Крім того, на засіданні Комісії НАТО-Україна посли країн Альянсу та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розглянули питання про руйнування росіянами української греблі. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг закликав союзників оперативно надати підтримку.