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Наступного тижня Зеленський звернеться до швейцарського парламенту

Лідер парламентської групи крайньої правої Швейцарської народної партії заявив, що більшість його депутатів на виступі не будуть присутні.

Наступного тижня Зеленський звернеться до швейцарського парламенту
Фото: Пресслужба Офісу президента України

15 червня Президент Володимир Зеленський має звернутися з промовою до швейцарського парламенту, передає "Європейська правда".

Про це повідомив під час засідання парламенту Швейцарії спікер Національної ради (нижньої палати) Швейцарії Мартін Кандінас.

За його словами, цю дату обрали за погодженням із українською стороною. Він не уточнив, скільки триватиме виступ Зеленського.

Тим часом лідер парламентської групи крайньої правої Швейцарської народної партії Томас Аеші висловився проти рішення надати слово Президенту України. 

Аеші наголосив, що цей виступ можна як вплив на дебати щодо постачання зброї та боєприпасів, і додав, що більшість членів його фракції слухати Зеленського не будуть.

Нагадаємо, про виступ Президента України перед швейцарськими депутатами стало відомо на початку травня.

Днями нижня палата парламенту Швейцарії – Національна рада – відхилила у четвер, 1 червня, законопроєкт, відомий як Lex Ukraine, який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.

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