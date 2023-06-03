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Шольц проросійським активістам: “Путін – розпалювач війни”

Проросійські активісти намагалися зірвати виступ Шольца.

Шольц проросійським активістам: “Путін – розпалювач війни”
Фото: EPA/UPG

Проросійські активісти намагалися зірвати виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на мітингу партії СДПН 2 червня під Берліном. 

Про це повідомляє Deutsche Welle. 

На виступ, окрім звичайних громадян, прийшли близько ста проросійських активістів. Вони спробували заглушити промову канцлера вигуками "брехун", "розпалювач війни" та вимогами припинити постачання зброї Україні. 

Шольц на це відповів, що розпалювач війни - Володимир Путін. 

"У своїй імперіалістичній мрії про велику державу він ризикує життям власних громадян. Як можна так поводитися з власними громадянами лише заради бажання здаватися сильним?" – сказав Шольц. 

Він додав, що Путін убив багато громадян, в тому числі дітей і людей похилого віку. Крім того, канцлер зазначив, що мир і свобода знаходяться під загрозою через цю агресивну війну.

Зі свого боку, прем'єр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войдке, який виступав після Шольца, теж звернувся до групи проросійських активістів. 

"Такий мітинг варто було б провести на Червоній площі перед Кремлем. Там ви могли б з повним правом закликати Путіна негайно відмовитися від зброї. Але тоді ви б зовсім з іншого боку дізналися ту Росію, яку так любите", - цитує його слова берлінська газета B.Z.

 Нагадаємо, у травні Шольц заявив, що Україна стане членом ЄС після перемоги у війні. Шольц пообіцяв і далі відстоювати принципи непорушності кордонів, територіальної цілісності держав. 

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