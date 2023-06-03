Зеленський висловився за дружбу і розвиток між українським та латиноамериканськими народами.

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання відвідати Латинську Америку і дати зрозуміти президентам латиноамериканських країн, що “Путін не такий великий, його час прийшов”.

Про це він сказав під час інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

"Мені дуже складно під час війни це зробити. Але я готовий. Я просив, повірте, майже кожну з держав я просив: зробімо мою зустріч із лідерами вашого континенту. Я готовий прилетіти. Я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряють своїм лідерам, і якщо я буду з вами говорити, буду у вас, ми детально побачимо, хто такий Путін, і що він не такий великий. Його час пройшов”, – сказав президент.

Він зазначив, що український та латиноамериканські народи мають дружити й розвиватися.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії засудив вторгнення Росії в Україну. Також Сілва висловився на користь територіальної цілісності України.

Раніше бразильський президент заявляв, що не хоче обирати сторону в війні Росії проти України, а залишатися на "стороні миру".

Нещодавно Сілва провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним і відхилив його запрошення приїхати до РФ.