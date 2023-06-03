Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський висловив бажання відвідати Латинську Америку і дати зрозуміти президентам, що “Путін не такий великий"

Зеленський висловився за дружбу і розвиток між українським та латиноамериканськими народами.

Зеленський висловив бажання відвідати Латинську Америку і дати зрозуміти президентам, що “Путін не такий великий"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання відвідати Латинську Америку і дати зрозуміти президентам латиноамериканських країн, що “Путін не такий великий, його час прийшов”.

Про це він сказав під час інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ. 

"Мені дуже складно під час війни це зробити. Але я готовий. Я просив, повірте, майже кожну з держав я просив: зробімо мою зустріч із лідерами вашого континенту. Я готовий прилетіти. Я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряють своїм лідерам, і якщо я буду з вами говорити, буду у вас, ми детально побачимо, хто такий Путін, і що він не такий великий. Його час пройшов”, – сказав президент.

Він зазначив, що український та латиноамериканські народи мають дружити й розвиватися. 

 

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії засудив вторгнення Росії в Україну. Також Сілва висловився на користь територіальної цілісності України.

Раніше бразильський президент заявляв, що не хоче обирати сторону в війні Росії проти України, а залишатися на "стороні миру". 

Нещодавно Сілва провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним і відхилив його запрошення приїхати до РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies